Piala FA

Live Streaming RCTI - Manchester United vs Chelsea Semifinal FA Cup, Lampard Sindir VAR

Siaran langsung dan Live Streaming RCTI akan menayangkan laga Semifinal Piala FA (FA Cup) antara Manchester United vs Chelsea.

zoom-inlihat foto Live Streaming RCTI - Manchester United vs Chelsea Semifinal FA Cup, Lampard Sindir VAR
AFP/OLI SCARFF
Ekspresi pelatih Frank Lampard pada laga Manchester United vs Chelsea di Stadion Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris, 11 Agustus 2019. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan Live Streaming RCTI akan menayangkan laga Semifinal Piala FA (FA Cup) antara Manchester United vs Chelsea.

Live Streaming Manchester United vs Chelsea di Semifinal FA Cup bisa ditonton di TV Online RCTI Plus Senin (20/7/2020) malam jam 00.00 WIB.

Selain itu, Live Streaming Man United vs Chelsea juga bisa disaksikan melalui tayangan Video Streaming Bein Sports 2.

Pemenang laga Manchester United vs Chelsea akan bertemu pemenang laga Arsenal vs Manchester City yang akan berlangsung Senin (20/7/2020) dinihari.

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Jelang laga semifinal Piala FA Manchester United vs Chelsea, Frank Lampard lontarkan sindiran pedas kepada Setan Merah.

Manchester United bakal menantang Chelsea pada semifinal Piala FA di Stadion Wembley, Senin (20/7/2020) dini hari WIB.

Setan Merah lolos ke babak empat besar usai menaklukan Norwich City dengan skor 2-1 pada partai perempat final.

Dua gol Man United dikemas oleh Odion Ighalo (51') dan Harry Maguire (118').

Sementara itu, satu gol The Canaries dicetak Todd Cantwell di menit ke-75.

Adapun Chelsea mengamankan tiket ke semifinal berkat satu gol Ross Barkley pada menit ke-63 yang mampu menuntaskan perlawan Leicester City.

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Penulis: Noor Masrida
Editor: Rahmadhani
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