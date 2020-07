Drakor The K2 Tayang di Televisi Hari Ini, Simak Sinopsis Episode 1

Poster drakor The K2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penggemar drama korea (Drakor) di tanah air kembali dimanjakan dengan kehadiran The K2. The K2 merupakan drama Korea yang dibintangi Ji Chang Wook dan Yoona SNSD.

Drama ini menjadi pengganti Angel's Last Mission: Love yang telah selesai. Drama yang telah dirilis di tvN pada 2016 ini akan ditayangkan di Trans TV mulai, Jumat (24/7/2020).

Drama ini pun akan tayang setiap Senin-Jumat pukul 9.30 WIB, mengisi slot yang sebelumnya ditempati drakor Angel's Last Mission: Love.

Drakor arahan sutradara Kwak Jung Hwan ini bertema aksi romantis yang dibumbui intrik politik.

Cerita The K2 episode 1 berawal saat Go An Na (Yoona) berusaha kabur dari sebuah biara di Spanyol.

Sedari kecil, dia memang disembunyikan di biara tersebut.

An Na yang hanya memakai gaun tidur dan tanpa alas kaki, terus berlari hingga sampai di kota.

Yoona SNSD (mt.co.kr& Google)

Di sisi lain dari kota tersebut, Kim Je Ha (Ji Chang Wook) terbangun dengan badan penuh luka.

Dia bergegas menuju kota dan berusaha menghindari kamera CCTV yang tersebar di setiap sudut.

Malam pun tiba, An Na masih terus berlari hingga sampai di stasiun kereta bawah tanah.