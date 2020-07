LINK Live Streaming RCTI AS Roma vs Fiorentina di Liga Italia Malam Ini, Juga Live TV Online Bein 2

Ilustrasi - Gelandang Armenia AS Roma Henrik Mkhitaryan (C) merayakan dengan rekan satu tim setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Inter Milan pada 19 Juli 2020, di Stadion Olimpiade di Roma. Saksikan siaran langsung Liga Italia malam ini melalui Live Streaming RCTI akan diwarnai laga AS Roma vs Fiorentina.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Liga Italia malam ini melalui Live Streaming RCTI akan diwarnai laga AS Roma vs Fiorentina.

Live Streaming RCTI laga AS Roma vs Fiorentina Senin (27/7/2020) dinihari berlangsung mulai pukul 00.15 WIB dan membuka pertandingan malam ini, seperti dikutip dari laman RCTI Plus.

Live Streaming Roma vs Fiorentina di Liga Italia malam ini juga dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 via beinsports.com dan laman Video Streaming Vidio.com.

Laga ini memang tidak menentukan apa-apa bagi kedua tim. Pasalnya AS Roma yang saat ini berada di peringkat 5 sudah tidak akan mampu mengejar zona Liga Champions.

Peringkat 4 saat ini, Lazio sudah mengumpulkan 72 poin dan tidak akan mampu dikejar tim serigala Roma dalam sisa laga yang ada.

Sementara itu, Fiorentina sudah aman dari ancaman degradasi. Namun, dengan jumlah laga yang tersisa, Fiorentina juga sudah tak bisa finis di zona Eropa di Klasemen Liga Italia musim ini.

*Link Live Streaming AS Roma vs Fiorentina :

Live Streaming AS Roma vs Fiorentina bisa diakses via vidio.com melalui channel premier dan Live Streaming RCTI+ di tautan ini :

LINK RCTI

* Head to head AS Roma vs Fiorentina (5 Pertemuan Terakhir) :