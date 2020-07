Sinopsis Film Danur I Can See Ghosts, Ada Prilly Latuconsina Tayang di Bioskop TRANS TV

Prilly Latuconsina saat ditemui dalam acara syukuran film DANUR: l CAN SEE GHOST, di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Film horor adaptasi novel karya Risa Saraswati, ya Film Danur: I Can See Ghosts atau dikenal dengan Danur.

Danur dibintangi oleh aktris muda Prilly Latuconsina. Di bawah naungan rumah produksi MD Pictures dan Pichouse Films.

Nah, Risa Saraswati ini merupakan seorang wanita indigo yang menuliskan pengalaman nyatanya pada sebuah novel berjudul Gerbang Dialog Danur.

Disutradari oleh Awi Suryadi dan rilis di bioskop pada 30 Maret 2017, Film berdurasi 78 menit ini

• Kelakuan Sule Di Ruang Janda, Ayu Ting Ting Bereaksi Dipanggil Cayang oleh Sahabat Andre Taulany

• Kondisi Perut Zaskia Gotik yang Lagi Hamil, Ini Perlakuan Sirajuddin Kala Istri Terbaring Lemah

Skenario dan cerita dalam film 'Danur' ditulis oleh Lele Laila bersama Risa Saraswati dan Ferry Lesmana.

Selama penayangannya di bioskop, 'Danur' telah berhasil mendapatkan lebih dari 2,7 juta penonton.

Film ini juga mendapat penghargaan Rekor Muri atas raihan jumlah penonton terbanyak dalam waktu enam hari.

Sinopsis

Berkisah tentang pertemuan seorang gadis indigo bernama Risa Saraswati dengan sahabat-sahabat hantunya.

Risa kecil merasa kesepian karena sang ayah bekerja di luar negeri dan hanya berkunjung setiap enam bulan sekali.