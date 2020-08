Komentar Gading Marten Soal Pesohor Bermain YouTube, Ayah Gempi Sebut Semua Orang Berhak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis peran Gading Marten saat ini juga dikenal sebagai salah satu youtuber. Namun belakangan ini, banyaknya pesohor yang menjadi youtuber menjadi sorotan.

Ayah Gempita Nora Marten atau Gempi itu pun angkat bicara perihal pro dan kontra soal pesohor dunia hiburan yang bermain dengan YouTube.

Hal itu dijelaskan Gading Marten dalam kanal YouTube Marten and Friends.

Gading Marten mengatakan semua orang berhak masuk dan berkarier di dunia YouTube.

"Sebenarnya, YouTuber masuk televisi aja kita enggak ada yang protes ya. Kalau menurut gue, ini YouTube, mereka bilang YouTube sekarang bisnis doang.

This is a bisnis, anyway, di televisi juga itu bisnis. Menurut gue semua orang berhak masuk YouTube," kata Gading, dikutip Kompas.com, Sabtu (1/8/2020).

Mantan suami penyanyi Gisella Anastasia itu menyamakan dunia YouTube sama persis seperi layar kaca.

Dari pengalamannya di dunia pertelevisian, anak Roy Marten itu mengatakan tidak sedikit artis pendatang baru juga mulai merintis karier.

Namun, Gading tidak mengambil pusing dan terus berkarya apa yang sudsh ia mulai sedari awal.

"Kalau misalnya kita menyerah 'ah, sudah banyak host ah, gue enggak usah jadi host'. Ya berarti kan our loss, itu kerugian untuk kita.