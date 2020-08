Ada Wakil Kalsel di Grandfinal Pemilihan Puteri Remaja Indonesia, Siapa Dia?

BANJARMASIN POST.CO.ID, BATULICIN - Perasaan gembira terpancar di wajah Mutia Azhara yang berhasil lolos mewakili Kalimantan Selatan diajang Pemilihan Puteri Remaja Indonesia 2020.

"Alhamdulillah, saya sangat senang lolos ke Grandfinal Pemilihan Puteri Remaja Indonesia. Saya tak menyangka dan senang sekali," papar Mutia yang menghubungi banjarmasinpost.co.id.

Dijelaskan cewek kelahiran Banjarmasin, 16 Mei 2003 ini, sebenarnya dari Kalimantan Selatan ada beberapa orang yang mendaftar, tapi yang berhasil lolos ke tahap akhir hanya dirinya.

"Persiapannya saya sudah rutin berlatih modeling dan juga public speaking. Jugasering melakukan photoshoot sebgai bentuk tugas pra karantina yang diberikan panitia sembari menunggu pandemi covid 19 Mereda," papar runner up 2 Puteri Pariwisata Kabupaten Tanahbumbu dan runner up 1 Smart Model Look Indonesia.

Targetnya, kata siswa Global.Islamic Boording School (GIBS) ini, targetnya semoga bisa meraih gelar lima besar di ajang Pemilihan Puteri Remaja Indonesia 2020.

"Saya mohon doanya agar bisa juara," pinta Mutia.

Terpisah, pelatih Mutia, Herma Aryana mengatakan, sebenarnya pendaftaran dimulai dari 1-15 Januari 2020 lalu. Kemudian masuk tahap penjurian pertama tanggal 16-30 Jan dan diumumkan menjadi semifinalis 16 Februari.

"Selanjutnya melalui tahap interview tanggal 7 Maret dan dinyatakan berhasil lolos sebagai finalis 31 Maret dan mendapat predikat Puteri Remaja Indonesia Kalimantan Selatan 2020," jelasnya.

Ditambahkan Herma, semua tahapan dilakukan secara online, karena adanya pandemi covid 19. Untuk grandfin rencananya akan d laksanakan d akhir tahun sambil menunggu perkembangan situasi kondisi covid 19 kedepannya.

Mantan Galuh Banjar ini mengatakan, peluang Mutia membawa nama harum Kalimantan Selatan di perhelatan Grand Final Puteri Remaja Indonesia 2020 nanti cukup besar.

"Sebagai wakil Kalimantan Selatan tidak banyak yang perlu dibenahi oleh Mutia, karena memang sudah memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan pengalaman modeling cukup banyak," ucapnya.

Menurut Herma, hanya perlu diasah lagi untuk public speakingnya agar semakin lancarvmempresentasikan Kalimantan Selatan dengan baik di tingkat Nasional. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)

Biodata

------------

Nama : Mutia Azhara

Lahir: Banjarmasin, 16 Mei 2003

Alamat : Jl Transmigrasi Gg nusa indah rt 01 kantor Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanahbumbu

Ayah : H M Mulyani Djarkasi

Ibu : Hj Salmiah

Anak : 3 dari 3 bersaudara

Sekolah : Global Islamic Boarding School

Hobi : memasak

Cita cita : dokter

Tinggi : 160 cm

Berat : 50 kg

Prestasi :

1. Runner Up 2 Puteri Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu

2. Runner up 1 Smart Model Look Indonesia

3. Top amodel Colourful Indonesia

4. Runner Up 1 Colourful Indonesia Katagori Dewasa Hijab

5. juara 1 Spectacullar Celebration Katagori Dewasa