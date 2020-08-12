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Jadwal Semifinal Europa League Live SCTV, Man United vs Sevilla dan Inter Milan vs Shakhtar Donetsk

Tak perlu menunggu lama, jadwal Babak Semifinal Liga Europa akan disiarkan langsung SCTV (Live SCTV) dan Vidio.com Premier segera bergulir.

zoom-inlihat foto Jadwal Semifinal Europa League Live SCTV, Man United vs Sevilla dan Inter Milan vs Shakhtar Donetsk
AFP/OLI SCARFF
Bruno Fernandes, Odion Ighalo, dan Fred, dalam laga Manchester United vs Club Brugge pada leg kedua babak 32 Liga Europa 2019-2020. Europa League yang sudah memasuki Babak Semifinal yang mempertemukan antara Sevilla vs Manchester United dan Inter Milan vs Shakhtar Donetsk disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV mulai Senin (17/8/2020) WIB. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak perlu menunggu lama, jadwal Babak Semifinal Liga Europa akan disiarkan langsung SCTV (Live SCTV) dan Vidio.com Premier segera bergulir.

Babak Semifinal Europa League antara Sevilla vs Manchester United dan Inter Milan vs Shakhtar Donetsk yang disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV bergulir Senin (17/8/2020) WIB.

Babak semifinal Europa League di SCTV dibuka laga Sevilla vs Manchester United Senin (17/8/2020) dinihari.

Live Streaming Sevilla vs Man United bisa ditonton mulai jam 02.00 WIB.

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Babak semifinal Europa League dilanjutkan keesokan harinya Selasa (18/8/2020) dinihari dengan laga Inter Milan vs Shakhtar Donetsk.

Live Streaming Inter Milan vs Shakhtar Donetsk bisa ditonton mulai jam 02.00 WIB.

* Perjalanan Menuju Semifinal

Empat tim dipastikan melaju ke babak semi final Liga Europa dan akan berlaga pada pukul 02.00 Wib.

Sevilla mencatatkan kemenangan 1-0 atas Wolves sementara Shakhkar Donetsk menumbangkan Basel 4-1. Kedua tim ini menyusul Manchester United serta Inter Milan yang telah lolos terlebih dulu dari laga-laga perempat final yang berlangsung satu pertandingan tersebut.

Sevilla kini akan bersua Manchester United di Koeln, sementara Inter Milan bakal menghadapi Shakhtar Donetsk seharis setelahnya di Dusseldorf.

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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rahmadhani
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