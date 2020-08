LINK Live Streaming ESPN Stipe Miocic vs Daniel Cormier UFC 252, TV Online Usee TV & Fox Sports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming UFC 252 Stipe Miocic vs Daniel Cormier di perebutan sabuk juara kelas berat UFC yang tersaji pada Minggu (16/8/2020) WIB via Live Streaming ESPN dan Live Streaming TV Online lain.

Pertarungan Stipe Miocic vs Daniel Cormier di pertandingan UFC 252 diprediksi dijadwalkan dapat ditonton via Live Streaming Fox Sport 1 via Live Streaming Usee TV di www.useetv.com.

Selain itu duel Stipe Miocic vs Daniel Cormier juga bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online ESPN mulai pukul 09.00 WIB (link & panduan cara menonton Live Streaming ESPN ada di bagian berita ini).

Duel akbar perebutan sabuk juara kelas berat UFC antara Stipe Miocic vs Daniel Cormier bakal menjadi main event UFC 252 bakal disiarkan langsung dari UFC APEX, Las Vegas dan dapat ditonton via Live Streaming Fox Sport 1 via Live Streaming Usee TV di www.useetv.com

Trilogi laga Stipe Miocic (19-3) vs Daniel Cormier (22-2-1) bakal memasuki babak akhir pada UFC 252 yang digelar di UFC APEX, Amerika Serikat.

Pertarungan antara dua petarung jawara dari kelas berat UFC tersebut sejauh ini tidak pernah berakhir mengecewakan.

Daniel Cormier mengalahkan Stipe Miocic di laga pertama pada 2018. Dua pukulan telak beruntun plus tinju ke arah rahang dari Cormier membuat Miocic terkapar.

Cormier kembali terlihat lebih unggul saat laga kedua pada 2019. Diawali dengan teknik bantingan, Cormier membuat Miocic kesulitan untuk memberikan perlawanan.

Namun begitu, Miocic sanggup beradaptasi. Berambisi merebut kembali sabuk juaranya, Miocic mengubah taktik hingga mampu menang secara dramatis.

Pukulan ke arah badan yang bertubi-tubi dari Miocic membuat Cormier kewalahan. Miocic tak membuang kesempatan untuk menang lebih cepat saat Cormier kelimpungan.