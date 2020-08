Perubahan Nama Shaheer Sheikh Disorot, Ayu Ting Ting Juga Respons Foto sang Mantan Berbaju Polisi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok Shaheer Sheikh sepertinya masih jadi perhatian pedangdut Ayu Ting Ting. Betapa tidak, sejumlah postingannya kerap direspons sohib Ivan Gunawan itu.

Beberapa kali postingan aktor asal India itu dilike bahkan dikomentari ibunda Bilqis Khumaira Razak.

Salah satunya saat Shaheer Sheikh memposting foto terbarunya. Ayu Ting Ting langsung meresponsnya.

Pada foto terbarunya itu, Shaheer terlihat memakai seragam polisi India.

• Komentar Pedas Nikita Mirzani pada Kekasih Anak Iis Dahlia Gegara Anjay, Lutfi Agizal Jelaskan Ini

• Kabur dari Rumah, Baim Wong Hidup dari Main Biliar, Suami Paula Ungkap Kisah Ini pada Merry Riana

Dia dalam posisi menghormat.

Setelah dilihat slide foto kedua, ternyata bendera India yang diberinya hormat.

Foto itu rupanya sebagai penghormatan hari kemerdekaan India.

"Let’s educate ourselves, bring compassion into our lives, and work towards a more UNIFIED, STRONGER and PROSPEROUS INDIA. Happy Independence Day