LINK Live Streaming FP 1 & FP2 MotoGP Styria 2020 TV Online Fox Sports, Race MotoGP 2020 Live Trans7

Jadwal rangkaian MotoGP Styria 2020 akan jadi seri MotoGP 2020 ketiga di masa pandemi yang akan mulai berlangsung hari ini Jumat (21/8/2020).

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Styria 2020 akan mulai berlangsung Jumat 21 Agustus 2020 dengan dibuka sesi latihan bebas 1 dan 2 mulai jam 14.00 WIB.

Race akan tayang Minggu 23 Agustus 2020.

Dilanjutkan Sabtu 22 Agustus 2020 dengan latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2020.

MotoGP Styria 2020 masih akan berlangsung di lintasan yang sama seperti seri keempat MotoGP Austria 2020, yakni Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg.

Akan ada yang berbeda pada gelaran MotoGP Styria 2020 akhir pekan ini.

Trofi pemenang dan 25 poin bukan satu-satunya penghargaan yang akan didapat pemenang balapan MotoGP Styria 2020.

Ada yang spesial di balik perhelatan MotoGP Styria 2020.

Kecelakaan MotoGP Austria 2020 Minggu (16/8/2020) (Fox Sport Asia)

MotoGP Styria 2020 merupakan salah satu seri balap baru yang muncul di tengah kekacauan kalender MotoGP 2020 akibat pandemi Covid-19.

Nama Styria diambil dari nama bundesland atau negara bagian di Austria yang memuat Spielberg, kota di mana Red Bull Ring terletak.