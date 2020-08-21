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Prediksi & Live Streaming Inter vs Sevilla Final Liga Europa, Live TV Online Vidio.com

Prediksi & Live Streaming Inter vs Sevilla Final Liga Europa, Live TV Online Vidio.com

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AFP/INA FASSBENDER
Romelu Lukaku (kanan) marayakan golnya bersama Lautaro Martinez dalam laga Inter Milan vs Getafe di Stadion Veltins Arena, Jerman, Rabu (5/8/2020) malam waktu setempat atau Kamis (6/8/2020) dini hari WIB. Prediksi & Live Streaming Inter vs Sevilla Final Liga Europa, Live TV Online Vidio.com 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi dan link Live Streaming Sevilla vs Inter Milan pada Final Liga Eropa ( Europa League ) dan akan tayang via Siaran Langsung SCTV, Sabtu (22/8/2020) dini hari WIB.

Live Streaming SCTV Final Liga Eropa Inter Milan vs Sevilla bisa ditonton mulai pukul 02.00 WIB. Link Live Streaming Inter vs Sevilla ada di artikel ini.

Live Streaming Sevilla vs Inter Milan di Final Europa League dapat diakses lewat Live Streaming TV Online Vidio.com Premier.

Stadion Koeln akan jadi lokasi adu kuat antara Inter Milan vs Sevilla di Final Europa League.

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Sevilla, wakil Spanyol lebih dulu mendapatkan tiket ke final Liga Europa setelah mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1 di babak semifinal pada Minggu (16/8/2020) malam waktu setempat atau Senin dini hari WIB.

Satu hari setelahnya, Selasa (18/8/2020) dini hari WIB, Inter Milan menyusul Sevilla setelah membantai Shakhtar Donetsk dengan skor 5-0.

Penyerang Inter Milan, Romelu Lukaku, optimtistis timnya mampu menjuarai Liga Europa 2019-2020 dengan mengalahkan Sevilla di laga final.

Inter Milan melaju ke final Liga Europa 2019-2020 usai menekuk Shakhtar Donetsk pada babak semifinal, Senin (17/8/2020) waktu setempat atau Selasa dini hari WIB.

Berduel di Stadion Duesseldorf Arena, I Nerazzurri sukses mempermalukan wakil Ukraina tersebut dengan skor mencolok 5-0.

Gelontoran gol Inter Milan dicetak oleh Lautaro Martinez (menit ke-19, 74'), Danilo D'Ambrosio (64'), dan Romelu Lukaku (78', 83').

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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rendy Nicko
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