BERLANGSUNG Link SCTV! Live Streaming Sevilla vs Inter Final Liga Europa, Link TV Online

Stadion Koeln akan jadi lokasi adu kuat antara Inter Milan vs Sevilla di Final Europa League.

Sevilla, wakil Spanyol lebih dulu mendapatkan tiket ke final Liga Europa setelah mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1 di babak semifinal pada Minggu (16/8/2020) malam waktu setempat atau Senin dini hari WIB.

Satu hari setelahnya, Selasa (18/8/2020) dini hari WIB, Inter Milan menyusul Sevilla setelah membantai Shakhtar Donetsk dengan skor 5-0.

Penyerang Inter Milan, Romelu Lukaku, optimtistis timnya mampu menjuarai Liga Europa 2019-2020 dengan mengalahkan Sevilla di laga final.

Inter Milan melaju ke final Liga Europa 2019-2020 usai menekuk Shakhtar Donetsk pada babak semifinal, Senin (17/8/2020) waktu setempat atau Selasa dini hari WIB.

Berduel di Stadion Duesseldorf Arena, I Nerazzurri sukses mempermalukan wakil Ukraina tersebut dengan skor mencolok 5-0.