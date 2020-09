Perlakuan Irwan Mussry pada Al Ghazali yang Ultah, Maia Estianty Langsung Bereaksi Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putra Maia Estianty dan Ahmad Dhani, Al Ghazali merayakan ulang tahun. Ayahb sambungnya, Irwan Mussry ikut memberikan ucapan.

Diketahui, kakak El Rumi dan Dul Jaelani itu berulang tahun yang ke-23 tahun pada Selasa (1/9/2020).

Di hari spesialnya, Al Ghazali banjir ucapan selamat ulang tahun termasuk dari Maia Estianty dan Irwan Mussry.

Irwan mengunggah potret bersama Al Ghazali di akun instagramnya, Selasa (1/9/2020).

Tampak keduanya sedang menikmati waktu santai sembari bercengkrama.

Irwan Mussry memberikan ucapan dan doa manis untuk sang putra sambung.

"Happy 23rd Birthday @alghazali7 -

may today be filled with love and laughs,

and all your tomorrows be blessed with everything good in life!

Much Love, Dad.