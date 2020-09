Rektor UIN Antasari Banjarmasin Buka Perkuliahan Perdana, Pertama Kali Berlangsung Virtual

Editor : Hari Widodo

BANJARMASIN POST.CO.ID - Di era revolusi industri 4.0 ini, menyebabkan tsunami informasi. Informasi menjadi melimpah ruah dan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sekarang ini tidak kekurangan informasi, semuanya tersedia di internet.

"Namun, kita ditantang untuk mampu membedakan mana informasi yang valid atau hoaks, mana yang penting dan tidak penting, kemudian menggunakannya untuk mengembangkan diri dan menjalani kehidupan. Karena itu, yang lebih penting itu bukan what to learn tapi how to learn," kata Rektor UIN Antasari Banjarmasin Prof Dr H Mujiburrahman, MA saat memberikan sambutan pada studium general dalam rangka pembukaan perkuliahan Semester Ganjil TA 2020/2021.

Acara ini bertajuk Tantangan dan Peluang Kuliah di Masa Pademi COVID-19 secara virtual melalui Zoom dan Youtube.,Senin (7/9/2020).

Studium general yang dimoderatori oleh Shanty Komalasari, MPsi dan diikuti oleh ratusan mahasiswa, terutama mahasiswa baru dan diisi Dr Hj. Rabiatul Adawiyah, MAg dan Dr Taufik Hidayat, M. Kes, Psikolog sebagai narasumber.

Mujiburrahman lebih lanjut dalam sambutannya mengungkapkan, pembukaan kuliah umum kali ini merupakan yang pertama dilaksanakan secara virtual, karena musibah pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia tidak terkecuali di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin yang masih berstatus zona merah.

Dia juga menegaskan, karena kondisi penyebaran COVID-19 yang masih sangat tinggi, sesuai hasil rapat pimpinan, perkuliahan Semester Ganjil TA 2020/2021 akan sepenuhnya dilaksakan secara daring.

Menurut Rektor, kalaupun ada perkuliahan yang diharuskan dengan muka, seperti praktik laboratorium, akan diupayakan pada menjelang akhir semester dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Secara umum, kegiatan masih kita dilaksanakan secara daring sesuai dengan arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama kemudian ada juga Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan,” ucapnya.

Terkait topik yang dibahas dalam kuliah perdana ini, Guru Besar Sosiologi Agama itu mengajak agar melihat pademi COVID-19 yang telah membatasi interaksi secara tatap muka tidak hanya melihatnya secara negatif tapi melihatnya secara positif.

"Hal-hal yang negatif yang tidak bisa kita atasi dalam waktu dekat karena kelemahan sebagai manusia, kita terima dengan ikhlas, dilihat sisi positifnya. Ini adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa mengembangkan diri menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan secara lebih mandiri," jelasnya.

Lebih lanjut, pada zaman Revolusi Industri 4.0 yang mana informasi melimpah ruah dan tersedia di internet, ia mengingatkan bahwa yang perlu dilakukan tidak hanya sekedar mencari informasi tetapi juga memilah informasi untuk diterapkan dalam kehidupan.

“Kita akan terus dituntut untuk terus belajar,"katanya.(banjarmasinpost.co.id/syaiful Anwar)