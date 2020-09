LINK Live Streaming TV One ILC Malam ini, Karni Ilyas Bahas PSBB Total Anies Baswedan di Jakarta

Link Live Streaming TVOne Indonesia Lawyers Club membahas 'Gubernur Anies : Akhirnya Menarik Rem Kompromi' terkait PSBB Total di Jakarta dapat diakses mulai pukul 20.00 wib.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung TVOne dan Live Streaming TV One yang menyajikan Indonesia Lawyers Club (ILC) malam ini yang akan dibawakan oleh Karni Ilyas dan bahas rencana PSBB Total oleh Anies Baswedan.

Link Live Streaming TV One ICL malam ini dapat diakses di website Live Streaming TVOne membahas kebijakan PSBB Total Jakarta yang kembali diambil oleh Gubernur Jakarta, Anies Baswedan seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari twitter TVOne pada Selasa (28/7/2020).

ILC malam ini akan membahas pernyataan kebijakan PSBB Total di Jakarta yang kembali diambil oleh Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Link Live Streaming TVOne ada di artikel ini.

Dalam pengumumannya, program yang berjudul lengkap Indonesia Lawyers Club itu pekan ini akan mengangkat tema ILC Tv One seputar kebijakan PSBB Jakarta yang kembali diambil oleh Gubernur Jakarta, Anis Baswedan.

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa pukul 20.00 WIB, berjudul "Gubernur Anies: Akhirnya Menarik Rem Kompromi." Selamat menyaksikan. #ILCRemKompromiAnies,"

Demikian unggahan Karni Ilyas di Twitter, Senin 14 September 2020 petang WIB.

Tayangan ILC lTv One terbaru dengan pembahasan tema ILC Tv One Selasa besok tersebut tentunya bisa Anda saksikan di layar televisi dengan mengakses kanal live Tv One.

Selain itu, Anda juga bisa menyaksikannya via siaran kanal streaming Tv One di Tv Online Tv One yang mana link live streaming ILC Live malam ini edisi Selasa 15 September 2020 di live Tv One tersebut kami sematkan di artikel ini.

Sehingga Anda bisa menyaksikan siaran langsung ILC Tv One Selasa 15 September 2020 besok di perangkat gadget masing-masing.