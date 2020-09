Potret Wajah Ayu Ting Ting Saat SMA Disorot, Shaheer Shiekh Tepergok Beri Respons di Postingan Ayu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting memposting foto bersama temannya saat masih SMA. Foto sahabat Ivan Gunawan dan Ruben Onsu itu langsung jadi sorotan.

Menariknya, foto jadul Ayu Ting Ting itu juga jadi perhatian mantan kekasihnya, Shaheer Sheikh.

Aktor asal India itu turut memberi respons pada postingan ibunda Bilqis Khumaira Razak itu.

Diketahui, sosok cantik Ayu yang kerap bergaya ala cewek Korea ini lantas selalu menjadi perhatian para penggemarnya.

Ia pun kerap membagikan potret-potretnya melalui akun Instagram miliknya. Yang terbaru adalah foto saat dirinya mengenyam pendidikan di bangku SMA.

Potret tersebut ia unggah di akun Instagram miliknya. Tampil dengan kaus biru dan rambut panjang, Ayu memamerkan senyum manisnya.

Bukan tanpa alasan, Ayu sengaja mengunggah potret tersebut karena ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada temannya.

"Happy birthday to the one and only my lovely sis my besties @annisanursaid sht, pjg umur, byk rezeki, bahagia, semua apa yg dharapkan trcapai amin.....syg sm aku selalu y....bruntung aku punya km my caca luv syg gbu...... #jamanSMA," tulis Ayu.

Dalam keterangan foto tersebut Ayu menyertakan hashtag #jamanSMA.

Tak disangka ternyata banyak warganet yang salah fokus dengan potret Ayu Ting-Ting saat masih duduk di bangku SMA tersebut.