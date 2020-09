LINK Live Streaming Trans 7 MotoGP Emilia Romagna 2020, Maverick Vinales Pole, Valentino Rossi Line3

GIGI SOLDANO/DPPI MEDIA/DPPI VIA AFP

Hasil Kualifikasi MotoGP Maverick Vinales Pole Position, Valentino Rossi tercecer.

Berikut Link Live Streaming MotoGP Emilia Romagna 2020 di Sirkuit Misano, Rangkaian MotoGP 2020 Minggu siang.

Hari ini rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Emilia Romagna 2020 akan berlangsung. Maverick Vinales Pole Position di Hasil Kualifikasi MotoGP terbaru.

Jadwal siaran langsung MotoGP Emilia Romagna 2020 berlangsung Minggu 20 September 2020. Sebelumnya, Sabtu 19 September 2020 dengan latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2020.

Jalannya Kualifikasi MotoGP Emilia Romagna 2020

Kualifikasi MotoGP Emilia Romagna dimulai dengan sesi Q1. Pimpinan klasemen MotoGP, Andrea Dovizioso (Ducati), menjadi salah satu pebalap yang harus berjuang dari Q1.

Setelah Q1 berjalan lima menit, Miguel Oliviera (Red Bull KTM Tech3), menjadi yang tercepat dengan waktu putaran 1 menit 31,875 detik.

Memasuki menit keenam, rekan satu tim Oliviera, Iker Lecuona, memimpin sesi Q1 diikuti oleh Andrea Dovizioso.

Iker Lecuona menjadi yang tercepat dengan catatan waktu putaran 1 menit 31,715 detik, unggul 0,086 detik atas Dovizioso.

Ketika sesi Q1 tersisa dua menit, Johann Zarco (Reale Avintia) terjatuh, tetapi bisa kembali melanjutkan. Hal serupa juga dialami Aleix Epspargaro (Aprilia Gresini) yang terjatuh di tikungan 14.