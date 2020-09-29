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Final NBA 2020

Jadwal Final NBA 2020 LA Lakers vs Miami Heat, Live Streaming TV Online Vidio.com

Jadwal Final NBA 2020 LA Lakers vs Miami Heat, Live Streaming TV Online Vidio.com

zoom-inlihat foto Jadwal Final NBA 2020 LA Lakers vs Miami Heat, Live Streaming TV Online Vidio.com
AFP/Harry How
LeBron James saat mengenakan nomor kostum 23 di LA Lakers pada laga pramusim versus Denver Nuggets, 30 September 2018. Jadwal Final NBA 2020 LA Lakers vs Miami Heat, Live Streaming TV Online Vidio.com 

Jadwal Live Streaming Final NBA 2020 antara LA Lakers vs Miami Heat bisa diakses via di Live Streaming Vidio.com mulai Kamis 1 Oktober 2020.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Final NBA 2020 yang mempertemukan juara wilayah barat Lakers vs Heat yang jadi juara wilayah timur setelah mengalahkan Boston Celtics ini digelar dalam konsep best seven dan tayang via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Siaran Langsung Live Streaming Vidio.com LA Lakers vs Miami Heat di Final NBA 2020 tersaji mulai pukul 08.00 Wib.

Link Live Streaming LA Lakers vs Miami Heat via Live Streaming TV Online Vidio.com Premier seperti yang Banjarmasinpost.co.id lansir dari instagram Vidiosport.

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Miami Heat dipastikan menjadi juara Wilayah Timur NBA usai mengalahkan Boston Celtics pada gim keenam yang berlangsung di AdventHealth Arena, Senin (28/9/2020) pagi WIB.

Gim keenam Celtics vs Heat itu berakhir dengan skor 113-125.

Dengan hasil ini, Heat mengalahkan Celtics dengan keunggulan 4-2 pada final NBA Wilayah Timur.

Celtics sudah tidak memiliki peluang mengejar ketertinggalan karena play-off NBA hanya dimainkan maksimal tujuh laga pada setiap seri.

Selanjutnya, Heat bakal menantang Los Angeles Lakers di final NBA musim 2019-2020.

Lakers berhak melaju ke final NBA usai menjadi juara Wilayah Barat.

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Tags
Final NBA 2020
LA Lakers vs Miami Heat
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Berita Kompas Hari Ini
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Editor: Rendy Nicko
Sumber: Kompas.com
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