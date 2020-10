Rizky Billar Langsung Terdiam Dengar Sindiran Gilang Dirga, Ditanya Kapan Halalkan Lesty Kejora

BANJARMASINPOST.CO.ID -Kerap mengumbar kemesraan saat berada di depan publik, status hubungan Risky Billar dengan Lesty Kejora pun jadi pertanyaan banyak orang.

Tidak sedikit rekan artis yang juga kepo tentang hubungan sebenarnya antara muda-mudi yang namanya tengah naik daun itu.

Namun, jawaban mengambang dan penuh teka-teki selalu diucapkan baik oleh Rizky Billar maupun Lesti Kejora.

Hal itu tentu saja membuat banyak orang gemas dengan bentuk hubungan tanpa status yang dipertontonkan keduanya.

Salah satu artis yang tidak bisa menutupi rasa ingin tahunya adalah presenter Gilang Dirga.

Namun belum lama ini, presenter Gilang Dirga pun berhasil membuat Rizky Billar sampai terdiam dengan sidirannya.

Dalam acara LIDA 2020, belum lama ini, Gilang Dirga langsung men-skakmat Rizky Billar setelah mendengar penjelasannya tentang hubungannya dengan Lesti Kejora.

Saat itu Rizky Billar diinterogasi habis-habisan soal hubungannya dengan Lesty Kejora.

Rizky Billar tetap membantah bahwa dirinya punya hubungan khusus dengan Lesty Kejora apalagi pacaran, meski kerap mesra di berbagai kesempatan.

"Apakah benar Rizky Billar pacaran dengan Lesty? Ya atau tidak?" tanya Gilang Dirga, dilansir TribunnewsBogor.com dari acara By The Way, SCTV, Rabu (1/10/2020).