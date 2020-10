Jadwal Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Live MolaTV, Tak Siaran Langsung Net TV 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut prediksi dan Head to head Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia ( Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Utara ) jelang Live Streaming MolaTV dan tak bisa ditonton via Siaran Langsung NET TV ataupun Live Streaming NetTV Minggu (11/10/2020).

Jadwal laga ujicoba antara Timnas Indonesia U-19 vs Makedonia Utara tidak dapat ditonton via Live Streaming Net TV, hanya bisa via Live Streaming Mola TV mulai pukul 19.45 WIB.

Link Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia ( Timnas U-19 Indonesia vs Makedonia Utara ) di laga uji coba malam ini dapat diakses via Live Streaming MolaTV di Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV namun tak bisa via Siaran Langsung NET TV ataupun Live Streaming NetTV.

Laga Timnas Indonesia U-19 vs Makedonia Utara bakal dilangsungkan di Kroasia. Meski tak bisa via Live Streaming Net TV, namun link live Streaming Mola TV ada di artike ini.

Melansir dari Mola.TV, Makedonia Utara menjadi lawan Indonesia U19 dalam laga uji coba kali ini.

Usai melawan NK Dugopolje, Braif Fatari dan kawan-kawan kembali akan berjibaku membela panji Merah-Putih di lapangan hijau.

Indonesia U19 sebelumnya sudah melakukan TC di Kroasia selama sebulan.

Setidaknya ada tujuh pertandingan uji coba selama di Kroasia, tiga di antaranya merupakan turnamen mini melawan Kroasia, Bulgaria dan Arab Saudi.

Pemusatan latihan dan uji coba di Kroasia merupakan sarana persiapan menghadapi Piala Asia U-19 2020 yang rencananya digelar awal 2021 mendatang di Uzbekistan.

Selain itu, Skuad Garuda Muda bakal berlaga pada ajang Piala Dunia U-20 pada 2021 yang notabene akan digelar di Indonesia.