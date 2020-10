Kodim 1008/Tanjung Ukur Kemampuan Prajurit Lewat Tes Samapta. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Tes kesegaran jasmani atau tes samapta periodik II tahun 2020 digelar untuk rajurit Kodim 1008/Tanjung.

Pelaksanaan tes samapta ini dilaksanaka di lapangan Stadion Pembataan, Kabupaten Tabalong, Selasa (13/10/2020).

Ada 100 personel Kodim 1008/Tanjung yang ikut tes kesegaran jasmani diawali dengan pemeriksaan tahap awal, tensi, peregangan, dan tes samapta kesegaran A berupa lari dengan waktu tempuh selama 12 menit.

Kemudian dilanjutkan tes kesegaran B berupa pull up, sit up, push up, lunges, serta shuttle run dan dilanjutkan tes ketangkasan renang dengan jarak 50 meter.

Tes Samapta ini dipimpin Pasi Personalia Kodim 1008/Tanjung Kapten Inf Hartoto, diikuti seluruh Perwira staf dan personil Kodim 1008/Tanjung.

“Tes Samapta ini, merupakan bagian dari program kerja Kodim 1008/Tanjung untuk mengukur hasil pembinaan fisik yang telah dilaksanakan mulai dari tingkat kesegaran jasmani prajurit,” kata Kapten Inf Hartoto kepada banjarmasinpost.co.id.

Kegiatan ini mengukur dan meningkatkan sejauh mana kemampuan seorang prajurit selama berlatih pembinaan fisik (Binsik) di satuan.

Serta mendukung tugas pokok TNI AD dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya di lapangan supaya dapat terlaksana dengan baik. (banjarmasinpost.co.id/dony usman)