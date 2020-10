Gramedia Q Mall Banjarbaru Hadirkan Produk Baru, Diskon 30 Hingga 50 Persen

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda, Gramedia Q Mall Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, terus berbenah menawarkan produk-produk baru dengan diskon 30 sampai 50 persen. Rabu (21/10/2020)

Produk-produk baru yang dihadirkan oleh Gramedia Q Mall di Kota Banjarbaru ini antara lain menyediakan alat pijat mulai dari yang ukuran kecil hingga kursi pijat dengan ukuran besar dan lengkap.

Lebih mengejutkan gila lagi, selain menyediakan alat-alat pijat yang lengkap, pihak Gramedia Q Mall Banjarbaru juga memberikan diskon dari 30 hingga 50 persen dan mudah dengan proses pengiriman bisa ke seluruh Indonesia.

Supervisor Gramedia Q Mall Banjarbaru, Robiatul Adawiyah, mengatakan, ketersediaan perlengkapan pijat ini untuk membantu para pengunjung Garamedia memberikan kenyamanan.

"Untuk alat pijat P Sleek dengan bentuk yang kecil dapat memudahkan pengguna untuk bisa di bawah kemana-mana dan proses mendapatkannya juga muda bisa buy 1 get 1 dan stok sangat terbatas khusus pengguna member Gramedia my value Gramedia Q Mall Banjarbaru atau diskon 50 persen," ungkapnga saat ditemui Banjarmasinpost.co.id.

Robiatul mengatakan selain P Seek juga tersedia kursi pijat yang lengkap menggunakan getaran portabel dan waterproof.

"Sementara itu untuk produk yang lain tersedia kursi pijat dengan tiga tipe. Tipe yang pertama dengan bentuk sedang dan tipe yang kedua bentuk lengkap dengan konsep pijat full badan dan tersedia spiker musik yang tentunya bisa memanjakan pengguna," lanjutnya.

Ia mengatakan untuk mendapatkan produk-produk ini, para pengunjung setia Gramedia Q Mall Banjarbaru bisa melihat di Instagram Gramedia Q Mall Banjarbaru atau datang langsung ke gerai Q Mall Banjarbaru.

Sementara itu, Sales Superintendent, Aryo Aji Wibowo mengatakan terkait aktivitas di Gramedia Q Mall dibuka seperti biasa dengan jam operasi mulai pukul 10.00 Wita hingga 22.00 Wita.