Senasib Via Vallen, Ayu Ting Ting Juga Pernah Dihujat Plagiat Video Artis Korea, Ini Beda Reaksinya

Video Klip Ayu Ting Ting berjudul Sik Asik yang dituding mirip dengan klip 2NE1, I Am The Best.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video klip lagu baru Via Vallen yang berjudul Kasih Dengarlah Aku akhirnya di-take down dari Youtube.

Video klip lagu Via Vallen yang berkolaborasi Dyrga Dadali itu dikritik habis-habisan lantaran terdapat banyak kesamaan dengan milik IU berjudul Above The Time.

Ternyata, artis di tanah air yang sempat dituduh plagiat video klip artis Korea tidak hanya Via Vallen.

Sebelumnya, pedangdut terkenal Ayu Ting Ting juga pernah mengalami hal serupa.

Namun, berbeda dengan Via Vallen yang meminta maaf dan menghapus videonya dari Youtube, Ayu Ting Ting tidak melakukannya.

Baca juga: Momen Rizky Billar Cium dan Peluk Lesti Kejora, Akui di Luar Skenario Lantaran Terbawa Perasaan

Baca juga: Jordy Adik Nathalie Holscher Bocorkan Curahan Hati Sang kakak, Sempat Bingungkan Anak-anak Sule

Pedangdut Ayu Ting Ting dan Via Vallen sama-sama pernah diduga menjiplak video klip milik penyanyi Korea Selatan.

Video klip lagu Via Vallen yang berjudul Kasih Dengarlah Aku terdapat banyak kesamaan dengan milik IU berjudul Above The Time.

Pedangdut asal Kediri itu pun mengaku malu dan minta maaf.

Penggemar IU, UAENA, di Indonesia geram dan meminta pertanggungjawaban dari pihak manajemen dan semua yang terlibat atas pembuatan video tersebut.

Fans IU pantas geram lantaran menilai banyak kesamaan dalam video klip milik penyanyi Via Vallen dengan idola mereka IU.