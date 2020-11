Usai Viral Tukang Bakso Mirip Raffi Ahmad, Kini Muncul Wanita Berhijab Mirip Nagita Slavina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah ramai perihal sosok tukang bakso bernama Dimas Ramadhan yang mirip Raffi Ahmad, kini netizen kembali dihebohkan dengan sosok perempuan cantik berhijab yang wajahnya menyerupai Nagita Slavina.

Tak hanya mirip, wanita yang belum diketahui identitasnya ini juga memiliki tahi lalat di bagian pipi sebelah kanan sama seperti yang dimiliki oleh ibu Rafathar tersebut.

Sosok kembaran Nagita Slavina itu pertama kali diketahui melalui unggahan akun tiktok bernama @10nisayolanda yang kemudian direpost ulang oleh akun gosip instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Kamis (5/11/2020)

"Jadi guys aku punya kenalan waktu ke kampung inggris yang benar2 mirip dan aslinya mirip banget sama mba gigi," tulis akun @10nisayolanda.

Dalam video yang diunggah akun tersebut terlihat seorang wanita yang sedang berkendara dengan menggunakan helm sambil menampakan wajahnya yang disebut - sebut sangat mirip dengan kakak ipar Syahnaz Sadiqa itu.

Namun sayangnya pemilik akun tiktok tersebut hingga kini tak lagi mengetahui dimana sosok wanita yang mirip dengan Nagita Slavina itu berada.

"Cuma sayang gue nggak follow-followan Ig dan sekarang, nggak tau dia di mana. Please do your magic TikTok," tambahnya lagi.

Akun gosip yang kembali mengunggah potongan video yang memperlihatkan sosok wanita misterius mirip Nagita Slavina tersebut bahkan menyandingkannya dengan foto istri Raffi Ahmad ini pada saat sedang menggunakan hijab.

"Gimana gaes Mirip ngga??? Nah selain ada yg mirip aa raffi ada juga nih yang katanya mirip Mba Gigi," tulis akun gosip tersebut.

Sosok wanita yang dinilai mirip Nagita Slavina. (Instagram)

Sebelumnya keluarga yang terkenal dengan julukan Sultan Andara tersebut telah terlebih dahulu bertemu dengan penjual bakso ikan viral di tiktok yang disebut mirip dengan Raffi Ahmad.