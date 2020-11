Jawaban Nikita Mirzani Diminta Pilih Baim Wong atau Raffi Ahmad, Bos Trans TV Dapati Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Nikita Mirzani diminta CEO Trans TV dan Trans 7, Atiek Nur Wahyuni untuk memilih antara Raffi Ahmad dan Baim Wong.

Diketahui, Nikita Mirzani sempat dikabarkan berseteru dengan suami Paula Verhoeven itu.

Kini, perseteruan Nyai dengan Baim Wong terkulik lagi imbas pertanyaan Atiek Nur Wahyuni.

Momen ini terungkap lewat video di channel youtube Atiek Nur Wahyuni dengan judul: Kata NIKITA, Kalo Damai, Penghasilan Berkurang, 27 Oktober 2020.

Saat itulah Atiek Nur Wahyuni mengajukan beberapa pertanyaan untuk Nikita Mirzani.

Hingga pada akhirnya Nikita dihadapkan ada games this or that, di mana ia harus memilih satu dari dua opsi yang diberikan.

"Baim atau Raffi?" tanya Ibu Atiek.

Nikita terlihat berpikir sebelum menjawabnya.

"Pilih salah satu atau boleh nggak dua-duanya?" katanya.

Atiek kemudian menegaskan harus memilih salah satunya.