Frank Lampard Sorot Pulisic, Prediksi Newcastle vs Chelsea, H2H & Live Streaming Mola TV

Pelatih kepala Chelsea asal Inggris, Frank Lampard bertepuk tangan di hadapan pendukung usai timnya memenangi laga babak kelima Piala FA antara Chelsea kontra Liverpool di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris, Rabu (4/3/2020) dini hari WIB. Chelsea berhasil mengkandaskan Liverpool setelah menang dengan skor 2-0, The Blues pun melaju ke babak perempat final. AFP/Daniel Leal-Olivas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Chelsea berpeluang ke puncak klasemen Liga Inggris apabila bisa mengalahkan Newcastle United di Liga Inggris Pekan 9 pada Sabtu (21/11/2020). Ada Prediksi Newcastle vs Chelsea, H2H & Live Streaming Mola TV.

Link Live Streaming Newcastle vs Chelsea di MolaTV dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via aplikasi android Mola.TV mulai pukul 19.30.

Jelang Newcastle vs Chelsea, Frank Lampard masih yakin betul bahwa Christian Pulisic. Bisa jadi salah satu pemain terpenting untuk masa depan Chelsea.

Pulisic sudah melewatkan awal musim ini karena cedera pada duel pramusim kontra Burnley.

Dulu gagal membantu Chelsea di final FA Cup. Diserang cedera yang sama pada tahap penting musim lalu.

Cedera inilah yang terus kambuh dan menyulitkan Pulisic.

Kabar terkini laga Newcastle vs Chelsea pun terlewatkan karena masih cedera.

Wajar jika situasi ini membuat Lampard dan staf Chelsea frustrasi.

"Soal Christian, kami masih mencari masalahnya. Saat ini dia ada di posisi cedera yang bermasalah," kata Lampard di laman resmi Chelsea.

"Christian sudah punya riwayat cedera sebelum dia datang ke kami, ada sejumlah masalah cedera otot, dan masalah itulah yang kembali terulang."