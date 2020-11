Manajer MU Utarakan Cedera Marcus Rashford, Ini Live Streaming Man United vs West Browich di MolaTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer jelaskan kondisi terkini Marcus Rashford yang sempat mengalami cedera jelang laga Man United vs West Browich Albion.

Link Live Streaming Manchester United vs West Browich Albion di MolaTV dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via aplikasi android Mola.TV pada Minggu (22/11/2020) mulai pukul 03.00 Wib.

Marcus Rashford mengalami cedera saat Man United menang di markas Everton pada Sabtu (14/11/2020) kemarin.

Ia pun telah beristirahat selama satu pekan dan melewatkan laga bersama Timnas Inggris di UEFA Nations League.

Manajer Man United, Ole Solskjaer pun menyatakan kondisi Rashford telah membaik.

"Rashford telah mengikuti sesi latihan pada Jumat lalu, ia telah berlatih di gym dan menerima perawatan," jelas Ole yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman Manutd.com.

Di atas kertas, tiga angka seharusnya bukan hal yang sulit didapatkan United.

Laga ini pun siap dijadikan Manchester United untuk menjawab kritik yang mengiringi performa inkonsisten mereka di awal musim saat menjamu West Bromwich Albion di Old Trafford.

West Brom sama sekali belum merasakan manisnya kemenangan di musim ini. Koleksi tiga angka yang sejauh ini mereka dapatkan adalah hasil dari tiga pertandingan imbang.

Meski demikian, peluang mencuri angka di Old Trafford tetap terbuka bagi The Baggies jika melihat fakta United sudah tiga kali kalah di kandang sejauh ini.