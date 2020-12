Ditemani Adit Jayusman, Perlakuan Ayu Ting Ting ke Anak Zaskia Gotik Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayu Ting Ting buktikan hubungan asmaranya dengan Adit Jayusman baik-baik saja. Keduanya muncul mendatangi Zaskia Gotik, menengok anak Sirajuddin Mahmud.

Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman menengok buah hati Zaskia Gotik.

Ya, Zaskia telah melahirkan anak pertamanya dengan Sirajuddin Mahmud.

Anak pertama mereka diberi nama Arsila Bungalia Sirkiani telah diaqiqah beberapa waktu lalu.

Nah, kala itu tak ada sosok Ayu Ting Ting hadir di acara aqiqah Arsila.

Akhirnya kini Ayu Ting Ting akhirnya menyempatkan waktu untuk bertemu putri dari sahabatnya itu.

Dalam kesempatan itu, Ayu nampak telaten membantu Zaskia untuk menggendong sang putri.

Ayu nampak sangat senang bisa bertemu dengan Arsila.

Ia bahkan menyebut Arsila anaknya sendiri.

"luv you wa @zaskia_gotix, sehat selalu sama anakku ya arsila hehehe see you soon wa," tulis Ayu Ting Ting.