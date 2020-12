Spoiler One Piece Chapter 1000 Beredar 24 Desember 2020, Baca Dulu  One Piece Chapter 999

One Piece chapter 999. One Piece Chapter 1000 bakal rilis Januari 2020.

BANJARMASINPOST.CO.ID - One Piece chapter 1000 akan dirilis pada 4 Januari 2020, namun spoilernya mulai beredar Kamis 24 Desember 2020.

Chapter 1000 tersebut akan dirilis bersamaan dengan edisi WSJ mendatang.

Adapun untuk One Piece chapter selanjutnya manga ini tidak akan rilis di hari minggu seperti biasanya.

Namun, ada kabar baik bagi mereka yang suka mengikuti spoiler One Piece, kabarnya akan dirilis lebih awal, sekitar 24 Desember 2020.

Jadi sementara kita menunggu chapter yang akan datang kita akan dihibur oleh spoiler yang akan mengungkapkan banyak hal penting.

Mengutip otakukart.com, meski spoiler lengkapnya sudah dirilis, One Piece Chapter 999 rilis resmi akhir pekan ini.

Mari kita lihat pembaruan utama dari spoiler manga:

One Piece Chapter 999

One Piece Chapter 999 berjudul The Waiting Liquor I Made For You atau Minuman Keras yang Aku Buat Untukmu."

Poin utama dari chapter ini difokuskan pada Yamato, Ace, Big Mom, dan Kaido.