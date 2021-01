Kiki Fatmala Menikah Lagi di Usia 51 Tahun, Bintang Sinetron Si Manis Jembatan Ancol dan Pria Bule

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya bintang film dan sinetron Kiki Fatmala membagikan kabar bahagia. Indro Warkop hingga Yurike Prastika beri selamat.

Ya, Melalui akun Instagram @qq_fatmala, Kiki Fatmala mengunggah foto sedang bersanding bersama pria bule.

Benarkah Kiki Fatmala sudah menikah lagi?

Di foto tersebut Kiki Fatmala yang sekarang berusia 51 tahun itu terlihat menggunakan gaun putih sambil memegang mawar merah.

Baca juga: Komentar Aldy Taher disorot, Teuku Rassya diminta Nikah Gegara Posting Momen Bareng Pacar di Bali

Baca juga: Pose Bibir Zaskia Gotik Saat Video Call Bersama Sirajuddin Mahmud Disorot, Wajah Arsila Terlihat

Baca juga: Potret Betrand Peto Saat Tinggalkan Keluarga NTT, Kini Bersama Sarwendah dan Ruben Onsu

"What therefore God hath joined together, let not man put asunder (apa kata Tuhan kita telah bersatu, janganlah manusia memisahkan)," tulis Kiki Fatmala dikutip Warta Kota, Sabtu (2/1/2021).

Bintang Sinetron Si Manis Jembatan Ancol itu kembali mengunggah foto-foto pernikahannya pada tiga hari lalu.

"Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu," tulis Kiki Fatmala.

Reka-rekan sesama artis kemudian memberikan ucapan selamat atas pernikahan Kiki Fatmala itu.

"Happy wedding day love birds," tulis Febby Febiola. "Selamat, bahagia selamanya," tulis Yurike Prastika.

"Selamat ya Kiky... Semoga bahagia sampai hanya maut yang memisahkan," tulis Indro Warkop.