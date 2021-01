Bintang Descendant of The Sun Song Hye Kyo Bintangi Drama Terbaru, Jalin dengan Penulis Kim Eun Sook

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar gembira bagi penggemar Drama Korea, Aktris Song Hye Kyo kembali berakting dalam drama terbaru karya penulis naskah hits Korea Selatan, Kim Eun Sook.

Dilansir Allkpop, telah dikonfirmasi bahwa penulis Kim Eun Sook telah menggarap naskah untuk proyek drama baru.

Tidak lama setelah berita itu muncul, Studio Dragon dan juga Hwa&Dam Pictures mengonfirmasi bergabungnya mantan istri Song Joong Ki di drama Korea terbaru itu.

Sebagaimana diketahui, Song Hye Kyo telah bekerjasama dengan Kim Eun Sook, bermain dalam drama garapannya ‘Descendants of the Sun’ di 2016 silam. Kala itu Song Hye Kyo dipasangkan dengan Song Joong Ki sebagai pemeran utama.

Drama ini disutradarai oleh Ahn Gil Ho yang pernah men-direct drama Stranger, Memoris of Alhambra, dan Record of Youth Ahn Gilho PD. Drama ini akan mulai syuting paruh ke-2 2021.

Song Hye Kyo terakhir kali muncul di layar kaca dengan karir aktingnya setelah membintangi drama Encounter bersama Park Bo Gum pada Januari 2019 silam.

Adanya kabar ini Netizen Korea mulai menebak-nebak siapa pemeran utama pria yang akan digaet Kim Eun Sook.

Penulis naskah terkenal Korea ini teah bekerja dengan sejumlah aktor dan aktris dalam berbagai proyek.

Produksi terbarunya yakni SBS 'The King: Eternal Monarch di tahun 2020, yang mana bekerjasama kembali dengan Lee Min Ho yang usai garapan The Heirs di tahun 2013 yang dipasangkan dengan Kim Go Eun Goblin 2016 2016 lalu sebagai lead ceritanya.

Nama-nama aktor Korea berikut yang dinominasikan sebagai pasangan Song Hye Kyo: