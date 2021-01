Foto Pernikahan Dimas Djay dan Faradina Mufti, Konsepnya Unik dan Kocak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tengah berbahagia, Dimas Djayadiningrat dan Faradina Mufti resmi menjadi pasangan suami istri sejak 12 Desember 2020 lalu.

Ya, Dimas Djay dan Fara pun memamerkan foto-foto pernikahannya yang sederhana.

Nah, Keduanya mengenakan pakaian pernikahan adat Jawa.

Juri Indonesian Idol itu memperlihatkan konsep pemotretan yang cukup unik dan lucu.

Mulai dari ekspresi wajah hingga gayanya yang antimainstream.

Keduanya mengenakan tagar #faradimaslanggengdjaya untuk memeriahkan pernikahan mereka.

Foto-fotonya itu rupanya merupakan hasil jepretan dari beberapa fotografer.

Give a round applause to the man behind these pictures, Mr. @davylinggar

“Ngga pake mikir kalo ama dia mah...udah pasti bener..”

mungkin itu yg ada di pikiran saya begitu tau kawan saya, davy available di tanggal kami nikah.