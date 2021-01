Dinner El Rumi dan Athira yang Dijodohkan Irwan Mussry, Begini Respon Calon Mantu Maia Estianty

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dijodohkan oleh Irwan Mussry dengan putra sambungnya El Rumi, pilot cantik Athira Farina berikan respon pada Maia Estianty yang turut mendukung hubungan keduanya.

Hingga kini El Rumi terlihat masih betah menyandang status jomblo setelah mengakhiri hubungannya dengan aktris cantik Marsha Aruan di akhir tahun 2019 lalu.

Hal tersebut membuat El yang saat ini sedang menikmati masa libur dari padatnya aktivitas kuliah di London harus menghabiskan waktunya seorang diri tanpa adanya kekasih.

Berbeda dengan Al Ghazali dan Dul Jaelani yang sampai saat ini masih menjalani hubungan baik dengan kekasih masing - masing, Irwan Mussry akhirnya berinisiatif untuk menjodohkan El dengan Athira Farina yang merupakan seorang pilot muda.

Perkenalan El dan pilot cantik tersebut terjadi ketika rombongan mereka baru saja tiba di Bali dan bertemu Athira di bandara.

Momen tersebut terekam lewat video yang diunggah di kanal youtube MAIA ALELDUL TV, Kamis (7/1/2021)

"Dia adalah pilot perempuan Indonesia, Athira," Ucap Maia.

Bergegas Irwan Mussry langsung berusaha memperkenalkan wanita berambut panjang itu pada El Rumi.

"My son is single, he loves pilot especially pilot like you," goda Irwan.

"Wah daddy Irwan udah mulai mau ngejodohin Athira sama El yang lagi jomblo nih," timpal Maia.