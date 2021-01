Raih Juara Pertama Putra Kebudayaan Nusantara 2020 di Medan, Atak Batola 2018 Ini Sampai Syok

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah sukses terpilih masuk Top Tiga Putera Best talent lewat Tarian Mahelat Lebo, perwakilan Kalimantan Selatan asal Barito Kuala, Muhammad Rizki AW meraih gelar bergengsi, juara 1 Putra Kebudayaan Nusantara 2020 yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/1/2021) malam.

Perwakilan provinsi Riau sebagai first runner Up dan dari Sumatera Utara sebagai second runner up nya.

"Saya sempat Syok dan masih tidak menyangka saat dinobatkan juara pertama Putra Kebudayaan Nusantara," papar Rizki yang dihubungi di Medan, Kamis (14/1/2021).

Ini tak lepas, lanjut dia, melihat dari potensi potensi finalis yang luar biasa.

"Saya hanya mengucapkan syukur alhamdulillah," ujarnya.

Diceritakan Wakil II Atak Barito Kuala 2018 ini, saat masuk 10 besar melakukan speech competition tentang sosial atau pun budaya isi pidatonya dan di 5 besar berupa tanya jawab.

"Begitu juga di 3 besar juga berupa tanya jawab dari dewan juri tentang pengetahuan umum," ungkapnya.

Saingan Rizki di tiga besar malam tadi yakni Provinsi Riau dan Sumatera Utara.

Terpisah, pelatih Sanggar Permata Ijel Jela Batola, Odie yang ikut mengasah kemampuan Rizki mengatakan ini merupakan prestasi gemilang untuk Kalimantan selatan bisa menjuarai pemilihan Putera Kebudayaan Nusantara di tingkat Nasional.

"Selanjutnya nanti Rizki AW akan melaku go international ke pemilihan Mister Culture World," pungkasnya. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)