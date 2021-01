Sikap Gading Kala Pergoki Kekasih Selingkuh Diungkap Astrid Tiar ke Raffi Ahmad, Ini Kata Roy Marten

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sifat aktor Gading Marten selama ini diungkap sang ayah Roy Marten dan mantan kekasihnya, Astrid Tiar.

Pernyataan mereka atas mantan suami Gisella Anastasia itu diungkap pada presenter Raffi Ahmad.

Awalnya ketika kesabaran Gading Marten ini dipuji Roy Marten dalam acara Okay Bos dilansir dari acara Okay Bos Trans 7 Official.

Momen ini ada di channel youtube Trans7 Offisial dengan judul "[FULL] Gading, Gibran, dan Roy Marten Buka-Bukaan Tentang Semuanya | OKAY BOS (19/01/21)".

Saat itu Roy Marten mengingat tak pernah memarahi Gading Marten karena ia tak pernah berbuat salah.

"Seingat saya belum pernah saya marahin dari dulu sampai hari ini. Dia tak pernah bikin salah, tak ada alasan saya untuk marahin dia," terang Roy Marten.

Roy menilai hal itu penyebab Gading Marten menjadi orang yang tidak pernah marah pada orang lain.

"Saya enggak pernah marahin dia, dan dia enggak pernah marah sama orang, itu mungkin (sebabnya)," aku Roy Marten.

Penilaian Roy Marten itu rupanya tak jauh berbeda dengan pernyataan Astrid Tiar ketika menjadi bintang tamu "Okay Bos".

Astrid Tiar yang pernah menjalin kasih dengan Gading juga mengatakan bintang film "Love for Sale" itu sosok yang baik dan tidak pernah marah.