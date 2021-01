Harga Cabai Mulai Turun, Begini Ulasan Kepala Dinas Perdagangan Kalsel

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebagian harga cabai sudah mulai turun. Namun jenis tertentu, harganya masih tinggi.

Kepala Dinas Perdagangan, Birhasani, Kamis (28/1/2021), memaparkan, tiga jenis cabai yang kini harganya sudah turun drastis.

Ketiganya, cabai besar yang minggu lalu harganya mencapai Rp 60.000 per kilogram kini sudah turun menjadi Rp 35.000 per kilogram, cabai keriting yabg tadinya Rp 70.000 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp. 50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau harganya sekitar Rp 30.000 per kilogram.

Beberapa jenis harga cabai ini harganya turun dikarenakan sudah banyaknya pasokan dari Jawa dan Sulawesi.

• VIDEO Harga Cabai di Banjarbaru Naik 80 -150 Persen

• KalselPedia - Lahan Petani Kampung Sayur Banjarbaru Ikut Kebanjiran

Sedangkan cabai lokal lainnya, tiung dan taji, harganya sekita Rp 70.000 per kilogram. "Cabai rawit lokal atau Banjar yang kecil-kecil harganya masih tinggi, yaitu sekitar Rp 120.000," sebut Birhasani.

Hal ini, sambung Birhasani, disebabkan sentra-sentra tanaman cabai di Kalsel terendam banjir, antara lain di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selain cabai lokal, sayuran lokal, bayam, kacang panjang, tomat, terung, timun dan lainnya, mengalami lonjakan harga disebabkan banjir di daerah sentra produksinya.

"Namun berdasarkan laporan beberapa kabupaten, pasokannya sudah berlangsung normal dan harga mulai turun," sebut Birhasani.

• VIDEO Permintaan Beras Meningkat, Imbas Banjir Kalsel

• Sempat Meroket, Kini Harga Ayam dan Telur di Banjarmasin Perlahan Turun

Sedangkan harga bahan pokok lainnya relatif stabil, bahkan ada yang turun, yaitu daging ayam ras.

Sementara itu, Hj Laila, penjual sayuran di Pasar Bauntung Kota Banjarbaru, menjual cabai rawit yang biasanya Rp 80.000 per kilogram kini melejit di harga Rp 120.000 per kilogram.

"Kalau cabai singung saya jual Rp 80.000, biasanya harganya Rp 40.000," sebutnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)