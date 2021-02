Penandatangan Perjanjian Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, H Said Abdullah MSi (kanan), menyaksikan para pejabat bergantian menandatangani dokumen kinerja di Aula Gawi Sabarataan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (3/2/2021).

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, H Said Abdullah Msi, memimpin acara Penandatanganan Kinerja yang dilaksanakan jajaran Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, yaitu para Asisten, Kepala Bagian dan Sub Bagian.

Inspektur Kota Banjarbaru, Rahmat Taufik, saat menyampaikan laporannya dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (3/2/2021), bahwa yang terpenting adalah penandatangan di atas dokumen.

Sedangkan untuk seremonialnya hanya sekedar untuk menguatkan komitmen dari penandatangan perjanjian kinerja tersebut.

Penilaian Kinerja (PK), tujuannya sebagai bahan penilaian kepada seseorang agar bisa dikatakan berhasil.

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, H Said Abdullah Msi, membubuhkan tanda tangan dalam Acara Penandatanganan Kinerja yang dilaksanakan jajaran Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (3/2/2021). (HUMAS PEMKO BANJARBARU)

"PK ini juga sebagai komitmen dengan adanya perjanjian ini artinya kita berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dengan baik, serta lebih maksimal lagi," ujarnya.

Sementara itu, H Said Abdullah menyampaikan bahwa Penandatangan Perjanjian Kinerja antara Sekda dengan para Asisten, kemudian para Asisten dengan para Kepala Bagian, para Kepala Bagian dengan para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Sub Bagian dengan Pejabat Fungsional tertentu.

Acara penandatangan ini adalah rangkaian dari pelaksanaan SAKIP dan juga semua bagian rencana kinerja sudah ditandatangani.

"Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik dan nantinya akan dievaluasi sehingga ada peningkatan pada nilai sakip di Setdako. Sekaligus kita berharap ada kenaikan nilai SAKIP pada Kota Banjarbaru," kata dia.

Acara Penandatanganan Kinerja yang dilaksanakan jajaran Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (3/2/2021). (HUMAS PEMKO BANJARBARU)

Dengan perjanjian ini akan menambah greget. "Dengan janji ini, kita jadi bisa memantau apakah yang dijanjikan terlaksana dengan baik, Saya berharap juga kepada seluruh SKPD untuk segera menyelesaikan semua perjanjian kinerja. Serta, dapat menjalankan tugas dengan hasil yang memuaskan," tukasnya.

Dalam penandatanganan kinerja ini, dilakukan penandatanganan antara Sekda kota Banjarbaru dengan para Asisiten, para Asisten dengan para Kepala Bagian, serta antara Kepala Bagian dengan Sub Bagian. (AOL/*)