60 Kata-kata Mesra di Hari Valentine atau Valentines Day 2021, Buat Pacar, Kekasih & Orang Terdekat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari Kasih Sayang atau Valentine akan jatuh pada tanggal 14 Februari 2021 mendatang.

Sesuai dengan namanya, Hari Valentine biasanya dirayakan bersama dengan orang terkasih dan tersayang.

Banyak cara yang dilakukan untuk merayakan Hari Valentine 2021 ini, seperti makan bersama, bernyanyi bersama, atau saling bertukar kado atau chat pacar atau orang tersayank dengan kata-kata mesra.

Selain itu Hari Valentine bisa menjadi momen istimewa untukmu menghabiskan waktu bersama pasangan.

Kamu bisa merayakannya dan mengirimkan ucapan romantis pada si dia.

Tak hanya itu, ucapan-ucapan romantis juga bisa kamu gunakan untuk mengunggah status di media sosial.

Seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau Twitter.

Ucapan Hari Valentine (crosscards.com)

Dirangkum Tribunnews dari Shutterfly, Brainy Quote, Womans Day, dan Country Living, inilah 60 ucapan romantis Valentine's Day yang bisa kamu gunakan:

1. Where there is great love, there are always wishes. (Willa Cather)

Dimana ada cinta hebat, di sana selalu ada harapan. (Willa Cather)