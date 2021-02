Daftar Harga Emas Antam 5 Februari 2021, Harga Jual ke Butik Emas Rp 810.000 Per Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini daftar harga emas Antam hari ini, Jumat 5 Februari 2021.

Harga logam mulia ini masih tren penurunan dibandingkan harga hari sebelumnya.

Pada Jumat (5/2) harga emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam) anjlok Rp 13.000 per gram, dari sebelumnya Rp 943.000 per gram menjadi Rp 930.000 per gram.

Sementara itu, harga buyback emas Antam oleh Butik Emas juga turun Rp 16.000 per gram, dari sebelumnya Rp 826.000 per gram menjadi Rp 810.000 per gram.

Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini melebar menjadi Rp 120.000 per gram.

Harga jual logam mulia atau emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk alias Antam. (Tribunnews/Jeprima)

Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (buyback).

Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia.

Berikut tabel harga emas hari ini dalam berbagai lainnya, belum termasuk pajak.

Harga Emas Antam

Ukuran (gram) Harga (4/2) Harga (3/2) Perubahan

0.5 521.500 523.500 -0,38

1 943.000 947.000 -0,42

2 1.826.000 1.834.000 -0,44

3 2.714.000 2.726.000 -0,44

5 4.490.000 4.510.000 -0,44

10 8.925.000 8.965.000 -0,45

25 22.187.000 22.287.000 -0,45

50 44.295.000 44.495.000 -0,45

100 88.512.000 88.912.000 -0,45