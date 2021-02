HARI VALENTINE atau Valentines Day 2021, Kata-kata Mutiara Cocok untuk Pacar Kekasih Kirim ke Medsos

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Minggu 14 Februari 2021 merupakan Hari Kasih Sayang atau Valentine.

Karena Indonesia masih diselimuti pandemi Corona, kemungkinan perayaan Valentine's Day tidak dilaksanakan secara meriah.

Sebelum pandemi corona, perayaan hari Valentine digelar di hotel, rumah makan, cafe, diskotek, Mall dan tempat-tempat terbuka lainnya.

Saat ini banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Valentine 2021 ini, seperti chat dengan pacar atau orang tersayang dengan kata-kata mesra atau kata-kata mutiara.

• Inspirasi Kado Valentine Day 2021, Ternyata Tak Hanya Cokelat atau Bunga

• 60 Kata-kata Mesra di Hari Valentine atau Valentines Day 2021, Buat Pacar, Kekasih & Orang Terdekat

• 30 Ucapan Selamat Hari Valentine 2020 Dalam Bahasa Inggris, Happy Valentine Day 2020 untuk IG & WA

Selain itu Hari Valentine bisa menjadi momen istimewa untukmu menghabiskan waktu bersama pasangan.

Kamu bisa merayakannya dan mengirimkan ucapan romantis pada si dia.

Tak hanya itu, ucapan-ucapan romantis juga bisa kamu gunakan untuk mengunggah status di media sosial.

Seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau Twitter.

Dirangkum Tribunnews dari Shutterfly, Brainy Quote, Womans Day, dan Country Living, inilah 60 ucapan romantis Valentine's Day yang bisa kamu gunakan:

1. Where there is great love, there are always wishes. (Willa Cather)