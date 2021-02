Susunan Pemain Swansea vs Man City di Piala FA Kamis (11/2), Bernardo Silva Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Swansea vs Man City di Piala FA ( FA Cup ), Kamis (11/2/2021), Bernardo Silva dipersiapkan main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Swansea vs Man City di Piala FA ( FA Cup ), Kamis (11/2/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI. Bernardo Silva main.

Pemuncak klasemen Liga Inggris, Manchester City (Man City) bakal duel dengan Swansea di Piala FA.

Duel Swansea vs Manchester City putaran ke lima Piala FA bakal berlangsung di stadion Liberty, Kamis, (11/2/2021) malam.

Pertandingan Swansea vs Man City diprediksi menjadi peluang besar Man City untuk meraih kemenangan cukup mudah.

Pasukan Pep Guardiola ini saat ini kokoh dipuncak klasemen Liga Inggris dengan mengoleksi 50 poin dari 22 laga. 15 kali menang, lima seri dan dua kali kalah.

Lawan Man City bisa dibilang cukup mudah karena berada satu level di bawah mereka.

Swansea merupakan klub asal divisi Championship. Secara kualitas, tim tamu unggul atas tuan rumah.