Intip Kekayaan Kakak Ipar Luna Maya, Feby Jabrik Ucap Ini Di Momen Ulang Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Karier keartisan Luna Maya kian diperbincangkan setelah sukses di dunia akting maupun presenter melesat jauh.

Di sisi kabar kedekatannya dengan aktor tampan Dimas Beck, Luna Maya belakangan ini juga menampakkan anggota keluarganya yang jarang terekspos media.

Tak banyak yang tahu jika mantan Ariel NOAH ini memiliki kakak ipar yang tak kalah mempesona.

Sosok kakak ipar Luna Maya tersebut tak lain adalah Feby Jabrik.

Feby Jabrik merupakan istri dari Tipi Jabrik, kakak laki-laki Luna Maya.

Menikah dengan kakak kandung sang aktris, Feby Jabrik kini telah dikaruniai seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki.

Melalui akun Instagram pribadinya, @febjabrik, ia kerap membagikan potret kesehariannya selama menetap di Pulau Dewata, Bali.

Baru saja, Feby Jabrik berulang tahun dan ini tentu menjadi momen bahagia.

Momen ketika Feby Jabrik ulang tahun terungkap usai Luna Maya mempostingnya di instagram pada Sabtu (20/2/2021).

"Happy birthday @febjabrik wish you nothing but the best. #birthdaygirl #sisterinlaw, " tulis Luna Maya dilansir Banjarmasinpost.co.id, Minggu (21/2/2021).

