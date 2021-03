Jadwal Tinju Dunia Roman Gonzales vs Juan Francisco Estrada Minggu Pagi Live DAZN, Tak di Link TVOne

Duel Tinju Dunia Roman Gonzales vs Juan Francisco Estrada, Minggu (14/3/2021) via Live Streaming DAZN

Ed Mulholland/Matchroom via Boxing Scene

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penggemar tinju dunia disuguhkan pertarungan world boxing antara Roman Gonzalez vs Juan Francisco Estrada, Minggu (14/3/2021) dan bisa diakses via Live Streaming DAZN serta belum pasti via Live Streaming TV One.

Pertarungan Tinju Dunia atau world boxing Roman Gonzalez Vs Juan Francisco Estrada digelar di American Airlines Center, Dallas AS. Duel ini bisa diakses via Live Streaming TV Online DAZN, sedangkan Live Streaming TVOne ataupun Siaran Langsung TVOne belum memastikan menayangkan.

Duel tinju dunia Ini adalah pertemuan kedua "rematch" antara Roman Gonzalez vs Juan Francisco Estrada dalam perebutan gelar terbang super atau unifikasi super fly. Cek Live Streaming DAZN serta belum pasti via Live Streaming TV One yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Pertemuan tinju dunia pertama antara Juan Francisco Estrada dan Roman Gonzales terjadi pada 17 November 2012 silam dalam perebutan gelar juara dunia kelas terbang versi badan tinju dunia WBA. Sampai saat ini Live Streaming TV Online TVOne atapun Siaran Langsung TVOne belum mengkonfirmasi kan menayangkan duel ini.

Kala itu, Roman ‘Chocolatito’ Gonzalez menang angka mutlak dan membawa pulang sabuk juara dunia ke negaranya, Nikaragua.

Apakah Juan Francisco Estrada mampu membalas untuk kemudian menyatukan gelar WBA dan WBC?

Juan Francisco Estrada Romero adalah petinju profesional Meksiko.

Dia adalah juara dunia kelas dua, setelah memegang gelar WBC, majalah Ring dan kelas terbang super lineal sejak 2019. Sebelumnya, gelar kelas terbang WBA dan WBO antara tahun 2012 dan 2015.

Kini Estrada memegang sabuk juara World Boxing Council (WBC) World Super Fly Title.

Adapun Roman Alberto Gonzalez Luna, paling dikenal dengan nama panggilannya "Chocolatito", adalah seorang petinju profesional Nikaragua.