Satu Tahun Absen Kompetisi, Begini Kata Marcus/Kevin Jelang All England 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan ganda Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo siap mengikuti turnamen All England 2021, 17-21 Maret, setelah absen setahun.

Marcus/Kevin bersama tim bulutangkis Indonesia sudah berada di Birmingham, Inggris, untuk mengikuti turnamen bergengsi All England 2021.

Tim Indonesia sudah terbang menuju Birmingham, Inggris, Jumat (12/3) malam dan sampai Sabtu (13/3) siang setelah 20 jam perjalanan.

Pasangan ganda putra nomor satu dunia andalan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo mengaku siap mengikuti kompetisi meski satu tahun absen.

Marcus/Kevin yang sudah satu tahun absen akhirnya kembali ikut serta dalam sebuah turnamen kompetitif.

All England 2020 adalah catatan terakhir kali mereka turun berlaga. Saat itu, The Minions harus puas keluar sebagai runner up usai dikalahkan pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Hiroyuki Endo di partai puncak dengan skor 18-21, 21-12, 19-21.

Dikutip dari laman PBSI, Minggu, (14/3/2021), Marcus mengatakan sudah kangen merasakan suasana pertandingan.

Satu tahun tidak bertanding ditambah jarangnya turnamen digelar karena imbas dari pandemi Covid-19, membuat Marcus/Kevin harus kembali meraba persaingan di ganda putra.

Mereka mengaku akan banyak perubahan dari lawan-lawannya.

"Kangen mau main, karena sudah lama tidak merasakan pertandingan," kata Marcus.