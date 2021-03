Aksi Celine Evangelista dan Stefan William di Video TikTok Curi Perhatian, Ayah Lucio: Move On

BANJARMASINPOST.CO.ID - Celine Evangelista lakukan aksi parodi percakapan seorang laki-laki dan seorang perempuan di aplikasi video TikTok. Aksi juga dilakukan Stefan William.

Postingannya menuai tanggapan netizen yang menduga bila parodi Celine menyindir suaminya, Stefan William, ayah dari Lucio Otthild William dan Eadred Koa Lewis Miguel.

Video TikTok berdurasi 42 detik tersebut menjadi sorotan warganet.

Berikut isi percakapan dalam parodi yang dibuat Oleh artis Celine Evangelista yang Banjarmasinpost.co.id temui ketika melakukan penelusuran di instagram pribadinya, Senin (15/3/2021).

Berikut isi percakapan pria dan wanita dalam parodi TikTok oleh Celine Evangelista yang menggunakan piyama.

“Oh babe before I forget, “ kata si wanita.

“Can u have look at the bathroom door? It keeps getting stuck, “ lanjutnya.

“I’m not a builder, “ ujar si pria.

“The kitchen tap’s still dripping do u think u could have a look at that?, “ sambung si wanita.

“I’m not a plumber, “ ucap pria.

