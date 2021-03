Susunan Pemain West Ham vs Arsenal di Liga Inggris, Martin Odegaard Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming West Ham vs Arsenal di Liga Inggris, Minggu (22/3/2021) via Live Streaming Mola TV, Martin Odegaard main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming West Ham vs Arsenal di laga Liga Inggris, Minggu (22/3/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Martin Odegaard main.

Peringkat 10 Arsenal akan main tandang melawan peringkat 5 West Ham pada pekan ke-29.

Arsenal tentu menginginkan hasil terbaik dalam derby di London Stadium ini, tapi itu sepertinya tidak bakal mudah.

Arsenal baru saja kalah 0-1 menjamu Olympiakos di leg kedua babak 16 besar Liga Europa.

Namun, pasukan Mikel Arteta terhindar dari petaka karena sudah menang 3-1 pada leg pertama di kandang lawan.

Melihat performa mereka di liga, Arsenal juga kurang meyakinkan. Meski menang 2-1 dalam derby kontra Tottenham pada pekan sebelumnya, Arsenal tercatat cuma menang tiga kali dalam delapan laga terakhirnya di Premier League (M3 S2 K3).

Wajar jika mereka masih tertahan di papan tengah.