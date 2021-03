Penampilan Perdana Ibu Arsila di Atas Panggung Picu Reaksi Sirajuddin, Tubuh Zaskia Gotik Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pedangdut Zaskia Gotik istri Sirajuddin Mahmud kembali manggung setelah kurang lebih satu tahun vakum di industri musik maupun entertainment.

Sang biduan tampil perdana mengisi acara HUT ANTV ke-28 kemarin, Sabtu (20/3/2021) malam. Pesonanya saat tampil memicu reaksi Sirajuddin Mahmud Sabang, sang suami di rumah.

Zaskia Gotik melalui akun instagram pribadi pada Sabtu malam perlihatkan jati dirinya kembali menjadi seorang penyanyi dangdut ketika pentas di atas panggung yang disiarkan langsung dari studio ANTV.

Dibalut dress kuning dan sepatu heels hitam, Gotik bergaya elegan.

"Edgy lok in @louis_rivanna custom made Styled by @rikkisi. Brushed by @cantikawannadewi. Hair do enikenatalia, " tulis Zaskia Gotik dilansir Banjarmasinpost.co.id, Minggu (21/3/2021).

Kemolekan paras ayu Zaskia Gotik mengguncang hati warganet hingga sederet kerabatnya pun dibuat gelisah dengan pesona sang biduan yang tubuhnya terlihat kurus meski baru sebulan program kurus.

"Langsung kuruuus y'a dalam waktu sebulan luar biasa inceees semangat sayangku, " komentar Ratu Meta.

"Agak berisi yag badanx!!!, " sebut @chaty_rolly.

"Hot mom, " ujar @putri_marrie.

"Welcome back at stage, " tulis @anna_yaah99.