Ini Wajah Asli Ayu Ting Ting, Disebut Igun Lebih Cantik dari Zaskia Gotik, Cita Citata & Via Vallen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siapa sangka, wajah pedangdut Ayu Ting Ting disebut lebih cantik dari Zaskia Gotik, Citata Citata dan Via Vallen.

Pernyataan soal kecantikan putri Abdul Rozak itu diungkap Ivan Gunawan pada Boy William.

Pria yang akrab disapa Igun itu mengakui pesona Ayu Ting Ting apalagi jika sedang tidak menggunakan riasan wajah.

Hal ini diungkapkannya saat menjadi bintang tamu dalam tayangan di kanal YouTube Boy William, Rabu (24/3/2021).

Ia menjawab pertanyaan sang empunya kanal, presenter Boy William yang mencecarnya untuk menjawab cepat.

"Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, Via Valle, Cita Citata, rank in order, teh pretties face, to the least pretties face, without make up (urutkan dari yang paling cantik ke yang kurang cantik jika tanpa make up)," tutur Boy William.

Tanpa ragu, Ivan Gunawan langsung menyebut nama Ayu Ting Ting adalah wanita paling cantik di antara keempatnya.

Ia pun memuji paras ibunda Bilqis Khumairah Razak tersebut jika tak menggunakan riasan.

"Tanpa make up Ayu sudah pasti, Ayu kalau enggak make up cantik," beber Ivan Gunawan.

Kemudian, Ivan Gunawan mengurutkan artis lainnya yang dimulai dari Zaskia Gotik hingga ke Via Vallen.