Kontroversi Drama Korea Snowdrop yang Dibintangi Jisoo BLACKPINK, Ini Respons JTBC

Jisoo BLACKPINK dan Jung Hae In - JTBC Buka Suara terkait Kontroversi Drama Snowdrop yang Dibintangi Jisoo BLACKPINK

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya JTBC buka suara di tengah tuduhan yang melibatkan drama Korea yang akan tayang, Snowdrop.

Ya, di tengah kontroversi terhadap drama "Joseon Exorcist" SBS, drama saeguk lain, termasuk Mr. Queen, menjadi berita utama setelah dituduh melakukan distorsi sejarah.

Nah, Drama Snowdop pun tak luput dari serangan publik.

Diketahui, Snowdrop dijadwalkan tayang perdana pada paruh kedua tahun 2021.

Baca juga: Pemicu Amanda Manopo Kesal Saat Berdua Arya Saloka Di Mobil Terekam, Di Balik Layar Ikatan Cinta

Baca juga: Darah di Tubuh Ashanty Terpaksa Diambil, Peristiwa Jelang Nikahan Aurel dan Atta Halilintar

Drama ini mendapatkan perhatian publik setelah dikonfirmasi bahwa Jisoo BLACKPINK akan menjadi pemeran utama bersama bintang "A Piece of Your Mind" Jung Hae In.

Snowdrop dihujani kontroversi karena dianggap telah meromantisasi mata-mata Korea Utara.

Poster drama Snowdrop yang dibintangi Jisoo BLACKPINK ((jtbc))

JTBC Bantah Meromantisasi Mata-Mata Korea Utara

Dilansir KDrama Star, dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh jaringan tersebut, JTBC menjelaskan bahwa drama yang akan datang adalah "komedi hitam satir tentang pemilihan presiden" yang dibuat pada 1980-an selama rezim militer.

Selain itu, Snowdrop juga dianggap sebagai melodrama yang menggambarkan pengorbanan pria dan wanita muda selama periode gelap tersebut.

Adapun soal kritik online, JTBC menyebut bahwa mereka menerima segala macam serangan akibat "sinopsis tidak lengkap" bocor di media sosial.

Baca juga: Wawan Wanisar Meninggal Dunia, Sosok Pemeran Pierre Tendean di Film Pengkhianatan G 30 S/PKI

Baca juga: Link Streaming Attack On Titan Season 4 Eps 16, Jadwal Attack On Titan Season 4 Eps 17