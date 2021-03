Klasemen Piala Menpora 2021 Lengkap, Persebaya & Persib Bandung Rajai Grup C dan D

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Klasemen Piala Menpora 2021 lengkap setelah Hasil Akhir duel Grup C dan D. Persebaya, PSM Makassar, Persib Bandung dan PSIS Semarang memimpin.

Hasil Piala Menpora 2021, pertandingan Madura United vs Persebaya dalam gelaran Grup C berakhir dengan skor 1-2, Minggu (28/3/2021). Sehari setelahnya duel Persita vs Persib Bandung dimenangkan Persib dengan skor akhir 1-2.

Persebaya kini memimpin Klasemen Piala Menpora 2021 sementara dengan nilai sempurna, sedangkan duel PSS vs Persela berkesudahan tanpa gol. Dan Persib Bandung juga memimpin dengan raihan 4 poin.

Persib Bandung merajai klasemen sementara Grup D Piala Menpora 2021.

Baca juga: Rapor Pemain Persib Bandung Farshad Noor & Ezra Walian saat Debut di Piala Menpora 2021

Baca juga: Susunan Pemain Barito Putera vs Tira Persikabo Hari Ini Live Indosiar, Rizky Pora & M Riyandi Main

Baca juga: Susunan Pemain Arema FC vs PSIS Semarang Piala Menpora 2021 Live Indosiar, David Maulana Main

Baca juga: Jadwal Piala Menpora 2021 Live Indosiar Hari Ini, Barito Putera vs Tira Kabo & Arema FC vs PSIS

Pencapaian itu diraih Persib seusai bersua Persita di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (29/3/2021) malam WIB.

Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, memenangi laga dengan skor akhir 3-1 atas Persita.

Persib menang meyakinkan berkat tiga gol yang masing-masing dicetak Esteban Vizcarra (15'), Frets Butuan (35'), dan Ezra Walian (62').

Sementara itu, sebiji gol balasan Persita Tangerang dicetak Chandra Waskito lewat eksekusi penalti pada menit ke-45.

Kemenangan ini membawa Persib menggeser posisi Bali United dan memuncaki klasemen Grup D dengan torehan empat poin.

Bali United sempat menduduki puncak klasemen usai mengalahkan Persiraja Banda Aceh.